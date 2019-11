SEB rahapesukahtlusega on seotud 194 äriklienti, lõviosa Eestist

Rootsi televisiooni saadetud nimedest 95 protsendi puhul on kliendisuhted lõpetatud. Kui SEB on tuvastanud kahtlaseid tegevusi, siis on pank sellest teatanud vastavaid järelevalveasutusi.

Kuigi SEB on ajalooliselt tegutsenud kooskõlas regulaatorite nõuetega, võib panga teatel täna kokku võtta, et ei regulatsioonid ega ka pangasüsteem pole suutnud piisavalt efektiivselt maandada rahapesuriske enne 2008. aastat.

Sellest ajast alates on SEB rahapesu tõkestamise, ennetamise ning finantskuritegudest teatamise kompetents tõusnud. Regulatsioone on karmistatud, teadlikkus on kasvanud ning panga rahapesuvastased rutiinid, protsessid ja süsteemid on paranenud.