Brexiti hirmus poolakad naasevad kodumaale

Nii on aastaga langenud Ühendkuningriigis elavate poolakate arv pea 100 000 võrra. See tähendab, et peamiseks väljarände sihtriigiks on tõusnud Saksamaa, kus elab 706 000 poolakat võrreldes Suurbritanniaga, kus elab 695 000 Poola kodanikku.

«Loodame, et see trend jätkub, kuna vajame inimesi kodumaal. Tõenäoliselt kihutab seda tagant Brexit!» ütles Poola kohaliku panga analüütik Jakub Borowski. «Samas on ikkagi liiga vara veel hõisata,» viitas ta sellele, et trend on olnud lühiajaline.