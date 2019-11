Elon Musk kutsub Saksamaa autohiiud «duellile»

Niimoodi kirjeldas Financial Times Muski kavatsust rajada Berliini külje alla Tesla uus gigatehas, kus hakatakse Euroopa turu jaoks elektriautosid disainima ja tootma. Teatavasti on Saksamaa koduks pikkade traditsioonidega, suurtele ja võimsatele autotootjatele nagu BMW, Volkswagen, Daimler ja Porsche, mistõttu nähakse Muski sammu justkui teadliku provokatsioonina.

Konservatiivse suunitlusega ajaleht Frankfurter Allgemeine nimetas seda suisa sõja kuulutamiseks kohalike autohiidude vastu. «Musk on tulnud nende kindluse ette ja kutsub neid duellile. See on hulljulge samm, aga paneb teda austama,» kommenteeris Audi taustaga analüütik Jan Burgard väljaandele.

Teised analüütikud nägid Muski otsuses palju positiivset, kuna tema tulek raputab kohalikud traditsioonilised autotootjad mugavustsoonist välja. «Nad on liiga kaua elanud oma nö diiselautode imedemaal, mistõttu on hea, kui keegi neile tõelise väljakutse esitab,» lausus analüütik Arndt Ellinghorst.

Tesla plaanib ehitada uue autotehase Berliini kirdeossa lennujaama lähistele. Disaini- ja insenerikeskus avatakse aga linnas sees. Selline valik üllatas paljusid, kuna traditsiooniliselt on autosid toodetud Lõuna-Saksamaal, näiteks Stuttgarti lähistel, kus asub Mercedeseid tootva Daimleri peakontor ja Münchenis, kus resideerub BMW. Ka Wolfsburg, kus tegutseb Volkswagen asub pealinnast eemal.

Kõige rohelisema energiaga paik Saksamaal

Samas räägib Berliini kasuks jällegi see, et linn on tõusnud üheks Euroopa iselaadi keskuseks, mis meelitab ligi talente alates disaineritest lõpetades inseneride ja programmeerijatega. Lisaks on Berliin tuntud idufirmade kasvulavana – ainuüksi poole aastaga said sealsed startupid 2 miljardit eurot investeeringuid. Kõige tipuks on Brandenburgis (liidumaa, kus Berliin asub-toim) hulgaliselt rohelist energiat, eeskätt tuuleenergiat, mis Tesla CO2-neutraalse strateegiaga hästi klapib.

Tegelikult on Berliini võlu tähele pannud ka Saksamaa enda autotootjad. Nii Daimler kui ka BMW on lubanud, et avavad Berliinis keskuse, kus hakatakse välja töötama uusi mobiilseid transpordilahendusi. Volkswagen lansseeris pealinnas aga elektriautode jagamisteenuse «WeShare».

Elon Musk ei ole uue tehase üksikasju avaldanud, kuid arvatavalt loodetakse Berliinis tootmist alustada 2021. aastal. Ehkki Tesla käes on praegu Euroopa elektriautode turust hinnanguliselt 30 protsenti, ei ole klassikalised autotootjad mutrivõtit nurka visanud ja on lubanud investeerida suuri summasid oma särtsuautode tootmisse.