Legendaarne Tallinki juht lahkus ootamatult ametist

«Head kolleegid ja sõbrad! Täna oli minu viimane tööpäev Tallinkis. On olnud suur rõõm töötada paljude toredate inimestega viimase 14 aasta jooksul,» kirjutas Roose. «Igal algusel on lõpp ja täna on minu päev edasi liikuda.»