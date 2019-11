Tänaku firma kasum teeb silmad ette paljudele ärimeestele

Ott ja tema abikaasa Janika Tänak, kes osaühingus samuti juhatuse liige, on suutnud firmat majandada väikeste kuludega, mis tähendab, et näppude vahele jäi enam kui 1,4 miljonit eurot. Nii kõrge puhaskasumimarginaal on kadestamisväärne.