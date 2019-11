Listeeriaskandaal on poodide kalamüüki kahandanud

Tellijale

Viimane hoop tabas Eesti üht edukaimat kalafirmat reedel, mil Veterinaar- ja toiduamet teatas, et on leidnud tehasest taas listeeriabakteri. Kas tegu on ohtliku tüvega ja mis tehasest edasi saab, selgitab uurimine.

Kuidas see kõik mõjutab aga äri tegemist? Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski ütles, et alates septembri keskpaigast on kalamüük tõesti langenud mõni protsent. Müüki veab eeskätt alla just toores kala, mille vastu on Eesti tarbija ettevaatlikumaks muutunud. Teisalt võib Veski sõnul põhjus olla ka Selveri kampaaniaplaani eripäras: kalatoodetele pole hiljuti suuri allahindlusi tehtud. Ta märkis, et kõige kiuste ei ole nad ühegi tootja sortimenti lettidel hõrendanud ja koostööd jätkatake kõigi tootjatega, kes kvaliteedinõudeid täidavad.