Eesti suurim puitmajatootja: õnnekütid pudenevad turult välja

Postimees kirjutas sel nädalal puitmajatootjatest, kes on ühel või teisel viisil raskustesse sattunud. Enam kui 90 miljoni eurose aastakäibega Eesti suurima puitmajatootja juht rääkis, et selle taga silmatorkav üleküllus, mis turul on tekkinud. «See (puitmajaäri-toim) võib kõrvalt vaadates tunduda hästi atraktiivne ja lihtne äri, kuid tegelikult see pole nii,» selgitas ta, tuues paralleeli aastaga 2005, kui kõik hakkasid innukalt kinnisvara arendama.

Kalevi sõnul on suurim probleem see, et uued tulijad hakkavad tihti hindu alla tampima. «Näiteks meie ütleme oma tootele ühe hinna, aga siis tuleb mees metsast ja ütleb, et neil on 15 protsenti odavam!» tõi ta näite.

Samas ei pea ka uued tulijad sellise taktikaga liiga pikalt vastu. «Nad on teinud aastaid alapakkumisi, saanud projektide eest ettemaksu ja tänu sellele mingi aja ära venitanud. Nüüdseks on aga kumm liiga pikaks veninud ja paljudel juhtudel katki läinud. Selle tõestuseks on mitmed pankrotid ja ma usun, et neid tuleb veel,» prognoosis Kalev.

Ta tunnistas, et puitmajaäri on olemuselt keeruline ja uutele turgudele sisenedes on tal endalgi tulnud kõvasti kooliraha maksta. «Need summad on suured, mistõttu peab firmal puhvrit olema. Kui käid niigi õhukesel jääl, paned ka väikse vea peale pillid kotti,» rääkis Kalev.

Kaks puitmajatootjat, kes viimastel kuudel pankrotti tüürinud või tehase kinni pannud, kurtsid, kuidas nad said nimekatelt Norra klientidelt miljoni euroga petta. Kalev leidis, et siinkohal peaks ka puitmajatootja endale otsa vaatama. «Kui sul on korralikud lepingud taga, siis klient naljalt maksmata ei jäta. Kui keegi miljoniga üle laseb, läheks mina küll kohtusse. Aga kui nad ei lähe, siis ju on nad ka ise midagi valesti teinud. Lihtne on ajada kõik tellija kaela, kui ka ise oled vigu teinud,» ütles ta.

Kalev on veendumusel, et nõrgemate ja õnneküttide turult kadumine on hea, kuna see puhastab turgu. «Nüüd näeb ka Skandinaavia klient, et päris ilma rahata siit maju ei saa. Ka see on hea, et vabaneb tööjõudu. Juba pikemat aega on tunda olnud, kuidas töötajad lahkuvad uppuvalt laevalt. Seetõttu oleme saanud päris häid inimesi endale juurde,» kinnitas puitmajakuningas.

Samas ta tunnistas, et tegelikult pole kellelgi viimase pooleteise aasta jooksul kergel olnud. Selle taga on enam kui 10 protsendiline Rootsi krooni langus, mis nende ostujõudu vähendab, aga ka nõudluse vähenemine Skandinaavias. «Me ise jääme ellu, aga see aasta liiga rõõmus ei tule. Aga me liiga palju ei kurvasta ka, vaid loodame, et järgmistel aastatel läheb paremaks,» resümeeris Kalev.