Eesti saab kosmosetehnoloogia arendamiseks raha juurde

Seeläbi saavad Eesti ettevõtjad ja teadusasutused perioodil 2019–2024 juurde 3 miljoni euro väärtuses spetsiaalselt Eestile suunatud projekte. Muudatus ei mõjuta Eesti ESA liikmemaksu ega too täiendavaid kohustusi.

Kaimar Karu sõnul saab Eesti ESA projektide kaudu arendada ja rakendada kõrgtehnoloogilist innovatsiooni ning on suurepärane võimalus nii meie teadlastele kui ka ettevõtetele kosmosevaldkonna arengutes kaasa rääkimiseks.

Karu ütles, et Eesti teadusasutused ja ettevõtted on seni ESA tuge hästi kasutanud – enamus rahast on läinud kas kosmosetehnoloogia arendamise, infotehnoloogia või Maa kaugseire valdkonda. Samas pole kõik projektid mõeldud vaid kosmose-suunalise tehnoloogia arendamiseks, vaid ka kosmosetehnoloogia efektiivseks kasutamiseks meie igapäevaelu toetamisel ning olemasolevale tehnoloogiale innovatiivsete kasutusvariantide leidmiseks.