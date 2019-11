Galerii: T1 kaubanduskeskuses näeb pooleks saetud elektriautot

Sel nädalavahetusel vältava elektriautode festivalil Elektra 2019 saab tutvuda erinevate autotootjate elektriautode mudelitega ja teha proovisõite. Eesti Energia paneb festivalil välja ka erinevad elektriautode laadimislahendused, mida on plaanis tulevikus klientidele pakkuda.

Konverentsi korraldaja ja autoentusiast Jüri Luud põhjendas konverentsi korraldamist sellega, et järjest karmistuv kliimapoliitika, trendid autotööstuses ja tehnoloogia arengus näitavad, et elektriautode arvu kasv lähiaastatel on Eestis ja maailmas vältimatu.

Ta viitas Euroopa mõttekoja Transport and Environmenti raportile, mille järgi on aastal 2025 Euroopas müüdud sõidukitest 20 protsenti elektrilised. International Energy Agency prognoos ütleb, et aastaks 2030 ulatub elektriautode osakaal kogu maailmas 30 protsendini. Norras on juba praegu 55 protsenti müüdavatest autodest elektrilised.

Seega on Luua sõnul aja küsimus, et ka Eestis elektriautode arv hüppeliselt kasvab ning praeguse ligi 1500 elektriauto asemel sõidab Eesti teedel neid märgatavalt rohkem.

Luud selgitas, et elektriautode pealetung toob kaasa hulga väljakutseid erinevatele elualadele. «Transpordisektoris lähiaastatel toimuvate muutuste mõju peale peaksid mõtlema nii riik ja kohalikud omavalitsused, kui ka ettevõtjad, kelle ärimudel muutub või kes peavad olema valmis pakkuma klientidele uusi teenuseid. Samuti on küsimus, kas meie elektrivõrk on kasvavaks koormuseks valmis,» rääkis ta.