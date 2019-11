Urmas Reinsalu jagaks energiafirma rahvale

«Tegelikult on küsimus selles, et me peame edasi minema valitsuses Eesti Energia rohelise energia ettevõtte Enefit Greeni erastamisega. Ja vabandust! Kui me ütleme, et Enefit Green tuleb turule, siis ma arvan, et eelistatud peaksid olema Eesti tarbijad, n-ö Eesti rahvas võiks olla seal,» rääkis Reinsalu.