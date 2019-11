Kohus sunnib Väimela kanalaplaneeringut jätkama

«Vastasel juhul ei oleks kohtu arvates teatud piirkondades ettevõtlusega tegelemine põhimõtteliselt võimalik, kuna tihti leidub isikuid, kes leiavad, et nende õigusi riivatakse ja on vastu detailplaneeringu menetluse jätkamisele,» lisas ta.

Volikogu esimehe Georg Ruuda sõnul on tõenäosus, et ettevõtjad ka tegelikult kanalaprojekti tahavad edasi arendada, väga väike. «Nad saavad väga hästi aru, et kõiki otsuseid on võimalik vaidlustada,» lausus ta. Küll möönis Ruuda, et halduskohtu otsus avab ettevõtjatele võimaluse nõuda vallalt hüvitist planeerimisel tehtud kulude katteks. «Kui suur see tuleb, ei tea,» lisas ta.