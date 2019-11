Helme rahapesukahtlustest: Põhjamaade pangad tegid, aga kannatame meie

«Täna lisandus rahapesuskandaali ka seni teemast puutumata olnud SEB. Panga peakorter ja Rootsi meedia suhtuvad asja sarnaselt nagu varem, et tegu on Baltikumi probleemiga. Ei ole, üha selgemaks saab, et tegu on siiski Põhjamaade pankade käitumismustriga teatud ajaperioodil, mis lasi tekkida olukorra, kus peamiselt Venemaa mitteresidentide osakaal pankade tegevustes muutus väga suureks ning selle suure mahu sees oli väga palju selliseid kliente ja selliseid ülekandeid, mis ei vastanud rahapesuriskide kontrolli standarditele,» kirjutas Helme sotsiaalmeedias.

Helme rõhutab, et rahapesuvastane võitlus on valitsuse ja tema kui rahandusministri olulisemaid prioriteete.

«Teeme selleks rahvusvahelist koostööd ning liigume edasi riigisiseste uurimistega, samuti oleme käivitanud protsessi seadusemuudatusteks, et karmistada karistusi ning tugevdada järelevalvet,» märkis ta.

Lisaks on juttu rikkumistest, mis on toimunud minevikus ja hakanud nüüd välja tulema.

«Rahapesurisk Eesti panganduses tänasel päeval on oluliselt madalam, kui veel mõned aastad tagasi. Oleme selle saavutamiseks ka kõvasti pingutanud, tugevdanud tööjõuressursiga finantsinspektsiooni ja rahapesu andmebürood. Oleme kõvasti panustanud andmeanalüüsi võimekuse parandamisse,» ütles Helme.

Jutt käib ministri sõnul mitte niivõrd Eesti pankadest, kuivõrd Põhjamaade pankadest.

«Pankade juhtimine ja põhimõttelised otsused äristrateegia kohta langetati ikka peakorterites, mitte kohapeal. Kannatajaks oleme aga meie. Rahapesuskandaalid on häirinud siinset normaalset panganduse toimimist, reaalselt kahjustanud Eesti majanduskeskkonda, meie mainet maailmas ning krediidi hinda ja kättesaadavust,» ütles Helme.

«Samas tuleb üle korrata, et me oleme igal juhul huvitatud oma pangandusturu stabiilsusest ja teeme kõik endast oleneva, et suurt turuosa omavad Põhjamaade pangad jätkaksid oma tegevust Eestis,» märkis ta.

Tema sõnul on üsna selge, et halbu uudiseid tuleb veel ning pea liiva alla peitmine ja teemast mitterääkimine ei ole mõeldav.