SEB tiriti samuti rahapesuskandaali

Oktoobri lõpus selgus, et prokuratuur ja keskkriminaalpolitsei alustasid juba tänavu juulis Swedbanki suhtes kriminaalmenetluse, et uurida aastail 2011–2017 toime pandud võimalikku rahapesu ning võimalikku valeandmete esitamist finantsjärelevalvele.

Rahapesu andmebüroo: ilmselt pole puutumata ükski pank

Rahapesu andmebüroo (RAB) märkis oma aastaraamatus, et suuremal osal makseteenuseid pakkunud pankadest pole võimalik väita, et kahtlaste rahavoogude transiit pole nende asutust üldse puudutanud.

«Arvestades, millised olid Eestit läbinud mitteresidentidega seotud kahtlaste rahavoogude mahud ning mis rolli Eesti finantssüsteemis ning teiste pankadega arveldamisel on täitnud näiteks rahapesu tõkestamise probleemide tõttu suletud Danske Banki Eesti filiaal, Versobank või mõni teine lähiregiooni pank, on ilmne, et suuremal osal makseteenuseid pakkunud pankadest ei ole võimalik väita, et kahtlaste rahavoogude transiit ei ole üldse nende asutust puudutanud,» märkis rahapesu andmebüroo.