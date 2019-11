Jää murdmisele kulub iga päev enam kui 18 000 eurot

Jäämurdja Botnica on üks kahest praegu Eesti lipu all sõitvast töölaevast.

Riigikogus on lugemisel järgmise aasta riigieelarve ning seal on veeteede ametile jäämurde teenuse osutamiseks eraldatud 6,6 miljonit eurot. See tähendab, et aasta peale jaotatuna kulub päevas jäämurdmisele enam kui 18 000 eurot.