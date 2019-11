Aab meelitab riigitööle rohkem teisest rahvusest inimesi

Aab märkis analüüsi tutvustades, et võttes arvesse tööealise elanikkonna vähenemist ja sellest tulenevaid väljakutseid töötajate värbamisel on oluline panustada muukeelse elanikkonna kaasamisse ja teavitustöösse tööjõuturul. Lõimumine tööturul ei piirdu vaid majandusliku toimetulekuga, sest see soodustab ka inimeste sotsiaalset ja kultuurilist kaasatust.

Analüüsis tõdetakse, et tihti loobuvad vene emakeelega noored kandideerimisest, sest ei pea oma keeleoskust piisavalt heaks ja pelgavad eelarvamust rahvuse tõttu. Samas selgitatakse analüüsis, et avalikku sektorisse värbamine põhineb võrdse kohtlemise printsiibil. Kandidaadi valimisel lähtutakse ainult tema kompetentsusest, kogemusest ja isikuomadustest. Kui keeleoskus on piisav, siis asutused on valmis tööle võtma ka muu emakeelega inimesi.