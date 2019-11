Üliedukalt alanud Disney uus teenus pani aktsia rallima

Investeerimisfirma Wedbush Securities analüütik Daniel Ives ütles, et sellise numbri peale läheb suu lahti.

«See räägib ühest-kahest edukast hoobist, mida Igeril (Disney tegevjuht Bob Iger – T.O.) ja Disneyl piisab väravast sisse astumiseks,» selgitas analüütik Financial Timesile

Disney on sisenemas juba niigi konkurentsitihedasse turgu, kus lähikuudel läheb veelgi tihedamaks. Liidripositsioonil on siin Netflix, kellel on 61 miljonit tellijat USAs ja 98 miljonit mujal maailmas. Netflixil võttis kümne miljoni tellija saamiseks kaks aastat.