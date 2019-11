Skandaal: uljas Transferwise keeras Saksamaal vindi üle

Finantstehnoloogiafirma palgatud Briti turu-uuringufirma Consumer Intelligence «avastas», et valuutavahetuse ja ülekannete tasud on kolme kuuga kasvanud keskmiselt 17 protsenti. Luubi all olid Deutsche Bank, Postbank, Commerzbank, Stadtsparkasse Augsburg ja Western Union.

Transferwise'i kaasasutaja Kristo Käärmann teatas seejärel, et pangad ja finantsteenuste pakkujad on oma teenustasusid Brexiti-eelsel ajal tõstnud ning on huvitatud sellest, et need tasud jääksid varjatuks.