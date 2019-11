Eesti kerisetootja ajas nädalaga kokku üle poole miljoni euro

Huumi turundusjuht Helena Helendi rääkis BNS-ile, et kampaania osutus väga edukaks ning firma sulgeb märkimise neljapäeval kell 21. Esialgu pidi ühisrahastuskampaania kestma novembri lõpuni.

«Tänaseks on osalenud on 570 investorit. Oleme väga tänulikud kõikidele investoritele. Tänu üliedukaks osutunud raha kaasamisele on meil võimalus kiirelt ja edukalt ettevõtet edasi arendada ning jõudsalt laieneda,» lisas Helendi.