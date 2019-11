Vaata, millise veebiplatvormi tegi Eesti firma Afganistani riigiasutustele

Sisuhalduse platvorm on arendatud Drupal 8 peale ning on kasutatav inglise, dari ja pashto keeles. Praeguse seisuga on süsteem tarnitud ning esimesed veebilehed üleval, teatas ettevõte.

Projekti eesmärk oli luua uus platvorm, mis sobib nii suurtele ministeeriumitele, koolidele kui ka väiksematele riigiasutustele, kus töötavad väga erineva IT-oskustasemega inimesed.

Projekti tellis Afganistani IT- ja kommunikatsiooniministeerium MCIT. Lisaks Trinidad Wisemanile osales projektis ka kohalik Afganistani arenduspartner Cyberaan Ltd.

Ettevõtte äriarendusjuhi Marko Nembergi sõnul ei ole Lähis-Ida ja Lõuna-Aasia neile tegelikult uued piirkonnad. «Oleme seal ka varem toimetanud, kuid antud projekt on suurim, mida me ette oleme võtnud. Eesti IT-ettevõtteid nähakse seal endiselt innovatiivse koostööpartnerina ja seda oli selgelt ka antud projekti puhul tunda,» märkis Nemberg.

Trinidad Wisemani loodud veebiplatvorm Afganistani IT- ja kommunikatsiooniministeeriumile. FOTO: Trinidad Wiseman

«Meil oli esialgu päris keeruline, kuna Afganistanis ei panda suurt rõhku IT projektide analüüsile ja projekti algfaasis oli palju teadmatust. Ka kultuurilised erinevused mängisid kohati rolli. Näiteks on neil nädalavahetuseks neljapäev-reede ja tööpäevadest kattus ainult 3 päeva nädalas,» rääkis Trinidad Wisemani projektijuht Peeter Ossip ja lisas, et Eesti firma tegeles kasutajakogemuse disaini, arenduse ja testimisega.

Afganistani IT- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja Ehsanullah Ahmadzai sõnul vastas erinevate osapoolte koostöö ja lõpptulemus ootustele. «Meie meeskond jäi Trinidad Wisemani ja Cyberaani tööga väga rahule ja loodame, et uus süsteem võetakse kasutusele kõikidel meie valitsuse veebilehtedel,» ütles ta.

Trinidad Wiseman on kasutajakogemuse (UX) disaini, äri- ja süsteemianalüüsi ning tarkvaraarenduse ettevõte, mis on spetsialiseerunud keerukamate teenuste ja infosüsteemide projekteerimisele ning arendusele.