Finantsinspektsioon hoiatab: pensionireform suurendab kelmuste tõenäosust

Kuna fondivalitsejad on seni arvestanud riskide juhtimisel, et enne pensioniiga fondist lahkuda ei saa, viis finantsinspektsioon läbi likviidsuse stressitestid, millest selgus, et kohustuslike pensionifondide likviidsuse tase on üldjuhul kas väga hea või hea. Seetõttu pole mõõdukama väljumisstsenaariumi puhul pensionifondide korrapärane valitsemine tõenäoliselt häiritud.