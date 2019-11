USA suurim piimatootja esitas pankrotitaotluse

Suureks löögiks Dean Foodsi ärilisele tegevusele oli ka USA suurima jaemüügifirma Walmart eelmise aasta otsus koostöö Dean Foodsiga lõpetada ja avada oma piimatehas.

Dean Foods on paljude USA tuntuimate piimabrändide tootja ja firma jaoks töötab Ameerikas suurusjärgus 15 000 töötajat. Nendelt pärinevad näiteks Dairy Pure, Organic Valley ja Land O'Lakes. Firma on aga praeguseks ägamas võlakoormuse all ning pole suutnud ka oma töötajate pensionitesse viimasel ajal täisväärtuslikult panustada. Seetõttu otsustas firma anda sisse pankrotitaotluse USA võlaõigusseaduse alusel, mis lubab firmal tegevust jätkata ja töötajate pensioneid rahastada kuniks firmale leidub ostja.

Dean Foods teatas, et on juba läbirääkimistes ühistuga Dairy Farmers of America (DFA) seoses firma varade peaaegu täieliku müügiga. Pankrotitaotlusega seoses sai Dean Foods 850 miljonit dollarit laenu, et firma saaks müügieelsel ajal oma tegevusega jätkata (töötajatele palka ja pensioneid maksta ning koostööpartneritele lepingujärgselt tasuda), ning tarbijatele tooteid edasi tarnida.