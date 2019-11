Pool aastat katkisena seisnud Auvere elektrijaam lükatakse tööle

Eesti Energia üldkoosolekut esindav rahandusminister Martin Helme kohtus täna Auveres kontserni juhtkonna, ametiühingute ning Auvere elektrijaama ehitanud General Electricu esindajatega. Ministri hinnangul on Eestile jätkuvalt oluline säilitada energiasõltumatust tagav juhitav tootmisvõimsus.

«Kohtumisel kinnitasid peatöövõtja General Electricu esindajad, et hooldustööd on lõppenud ning elektrijaam alustab taas tööd selle nädala lõpus,» ütles minister Helme. «Auvere jaam on meie energiajulgeoleku seisukohalt oluline, sest suudab põlevkivist ja taastuvatest allikatest toota elektrit mahus, mis katab üle veerandi Eesti elektritarbimisest ja seda hoolimata sellest, kas päike paistab või tuul puhub.»