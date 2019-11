Pensionireformi mõju: Swedbank tõmbas Eesti investeeringutele pidurit

Eelkõige tähendab see tema sõnul seda, et uusi Eesti majandusega seotud investeeringuid tehakse varem planeeritust märksa väiksemas mahus ning olemasolevate investeeringute lõppemisel nendega enam varasemas mahus edasi ei minda.

Praeguse seisuga on Swedbanki pensionifondid investeerinud Eestisse ligikaudu 200 miljonit eurot. «Eesti majandus ja finantsturud on väga väikesed. Seetõttu on ka enamik Eesti majandusse tehtavatest investeeringutest madala likviidsusega,» märkis Tamla.