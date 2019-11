Eesti perepank sisenes Saksamaa ja Austria turule

Holm Banki tegevjuht Rauno Klettenberg märkis pressiteate vahendusel, et pank soovis selle sammuga muuta raha kaasamist paindlikumaks ning vähendada sõltuvust üksnes Eesti turust.

«Oleme täna kohalike hoiustega piisavalt kapitaliseeritud, kuid soovime muuta oma kapitalibaasi mitmekülgsemaks ning olla kindlad, et suudame kasvavatele laenumahtudele kiirelt reageerida. Seetõttu sõlmisime lepingu hoiuseplatvormiga Raisin, mille kaudu saame kaasata väga konkurentsivõimelise hoiuseintressiga kapitali kiirelt ka Lääne-Euroopa suurtelt turgudelt,» ütles Klettenberg.

Oktoobris sai läbi Holm Banki kampaania, mille raames pakkus pank Eestis kõigile tähtajalistele hoiustele 2,5-protsendist intressimäära. Edaspidi on hoiuse intressimäärad diferentseeritud perioodide lõikes.

Holm Bank on esimene krediidiasutus Eestis, millele on tegevusloa andnud Euroopa Keskpank. Pangana on hoiused koos intressidega kliendi kohta kuni 100 000 euro ulatuses riiklikult tagatud.