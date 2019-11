Coop Pank pürib uuel nädalal suure hooga rahvaaktsiaks

Nii jae- kui kutselised investorid saavad avaldada soovi Coop Panga aktsiate omandamiseks märkimisperioodil, mis algab 18. novembril ja kestab kuni 29. novembrini. Pakutavate aktsiate märkimise hinnavahemik on 1,15 kuni 1,3 eurot ning IPO rahaline maht on seega ligikaudu 55 miljonit eurot.

Pank soovib IPO käigus kaasata 37 miljonit eurot täiendavat omakapitali, mida on plaanis kasutada panga kasvustrateegia rahastamiseks ja ärimahtude kasvatamiseks. Oktoobri lõpu seisuga on panga omakapital 58 miljonit eurot ning eduka IPO järel kasvaks see 95 miljoni euroni.

IPO läbiviimise finantsnõustaja LHV esindaja Lauri Lind märkis, et emissiooni ülemärkimise korral soovitakse eelistada jaeinvestoreid ning omakorda eraldi Coop Panga kliente. «Eelisjaotus jaeinvestoritele on kuni 2500 aktsia ulatuses ja esimesel nädalal aktsiate märkijatele kuni 5000 aktsia ulatuses. Seejuures soovib Coop Pank IPO käigus anda oma klientidele eelisjaotuse kuni 10 000 aktsia ulatuses,» ütles Lind.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Coop Pangal on üle Eesti 15 pangakontorit ja 28 pangapunkti. Panga igapäevapanganduse kliendiarv ulatus oktoobri lõpuks 58 300-ni. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust ja millel on ligikaudu 600 000 püsiklienti.