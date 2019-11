Õllesõprade rõõm: Pühaste tõstab poole võrra tootmismahtu

Pühaste tegevjuht Üllar Kaljurand rääkis BNS-ile, et uued seadmed peaksid olema kohal ja seadistatud kevadeks. Purgid ja uued tooted tulevad tema sõnul turule loodetavasti aprillis-mais.

«Uutest toodetest täpsemalt on veel vara rääkida, kuid seadmed, mida soetame, annab meile laia võimaluse toota nii alkovabasid õllesid, limonaade, toonikuid ning teisi karastavaid jooke. Eksport tänu õlle purki pakendamisele kindlasti kasvab,» lisas Kaljurand. Pruulikoda on varem märkinud, et plaanib ekspordi osakaalu 2021. aastaks tõsta praeguselt 60 protsendilt 80 protsendini.