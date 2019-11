Hiina ostupühal müüdi rekordiliselt kaupa

Hiina majandus on viimasel ajal USA-ga peetava kaubandussõja taustal aeglustunud. Vallaliste päeva nähakse tarbijameeleolu mõõdikuna, aga märke kitsikusest see ei näidanud.

«See näitab selgelt, et Hiina rahval on rohkem ostujõudu, et majandust toetada, seda hoolimata 17 kuud kestnud kaubandussõjast ja Hongkongi rahutustest,» säutsus Hiina riiklik väljaanne Global Times Twitteris.