Peaminister Jüri Ratas tegi kiirvisiidi lagunemisohus Keri tuletorni juurde

Peaminister Jüri Ratas saabus täna hommikul Lennusalga helikopteriga Keri saarele, et tutvuda isiklikult lagunemisohtliku tuletorni ja Keri saare hoonetekompleksiga. Koos temaga saabusid saarele majandus- ja taristuminister Taavi Aas ja veeteede ameti peadirektor Rene Arikas. Veeteede ameti, ministeeriumi ja meedia esindajad tõi saarele piirivalvelaev Raju, tuletorni ja saart tutvustas vabatahtlik saarevaht Mari Pent.

Muinsuskaitsealune ajalooline tuletorn on varisemisohtlikus olukorras juba 1990-ndate esimesest poolest, kuid seni pole riik selle korrastamiseks märkimisväärseid tegusid teinud. Tuletornid kuuluvad riigile ning neid haldab veeteede amet. Ameti eelarves aga on kõigi maismaal asuvate navigatsioonimärkide korrashoiuks kokku ette nähtud vaid 350 tuhat eurot aastas. Veeteede ameti peadirektor Rene Arikas ütles, et selle summaga saab hooldada tuletornide navigatsioonituled ja tehnika, kuid hoonete rekonstrueerimiseks sellest ei piisa.