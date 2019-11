Ökonomist: ekspordi kahanemine ei tähenda veel kriisi

Oja ärgitab aga tähelepanu pöörama eeskätt tööstussektori ekspordimahtudele. Tööstussektori ettevõtete eksport on oluliselt kitsam näitaja, kui kogu kaubaeksport, ent selle ekspordikategooria seos Eesti makromajandusega on tema sõnul tugevam. «Ehk see on see, mis loeb lõpuks SKP ja elatustaseme jaoks,» selgitas Oja sotsiaalmeedia vahendusel.

Ta toob välja, et tööstussektori selle aasta esimese 9 kuu eksport on kasvanud enam kui eelmistel aastatel ning juulis, augustis ja septembris jätkus tööstussektori ekspordi kasv samuti tugevalt.

«See on tõsi, et maailmakaubandus on jahenenud ja Eesti ettevõtete ootused tulevase kasvu osas on madalad, kuid kuised andmed näitavad siiski, et seni on ettevõtted sellele kõigele küllaltki hästi vastu pidanud,» nentis Oja kokkuvõttes.