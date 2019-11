Purjelauatrenni noored ehitasid ise endale jääsurfikelgu

Mõte ehitada ise endale jääsurfikelgud tekkis Aloha Veespordikooli peatreeneri Eleri Birki sõnul pärast eelmisel talvel korraldatud tutvumispäeva, kui surfitrenni noored said proovida talisurfi päris tippvõistlejate kelkudel.

«Kõigile meeldis, aga firmakelk maksab palju. Mõtlesime, et ehitame treeningkelgud ise ja anname nutiajastu lastele võimaluse midagi oma kätega luua,» selgitas Birk. Ideed asus toetama MakerLab Pärnu ühistöökoda, kes pakkus välja ruumid ja tööriistad, millega noored kelkude detailid valmis meisterdasid.

MakerLab Pärnu eestvedaja, tööõpetuse õpetaja Americo Kaevand ütles, et tal on noorte surfajate üle hea meel, sest noored saavad koos praktiliste töövõtete omandamisega valmistada ka midagi endale vajalikku ja meeldivat.

Prototüüp valmis, ülejäänud kelgud ootavad toetust

Pärnus valminud noorte surfikelk on täiskasvanute omast pisut lühem, kuid sarnaneb muidu tippvõistlustel kasutatavatele neljauisulistele slaalomikelkudele. Aloha Veespordikooli kelk ei ole siiski ühegi tuntud toote koopia, vaid originaallooming.

Surfata saab ka maa peal

Surfikelgu juhtimine on sarnane rulasõidule, alus pöörab selles suunas, kuhu teda kallutatakse ja pöörde raadius sõltub kallutamise tugevusest. Jääl või maa peal sõitmiseks kasutatakse tavalisi purjelauapurjesid. Et veetakistus on suurem kui libisemistakistus jääl või veeretakistus maal, tuleb surfikelgul sama tugevusega tuule korral kasutada väiksemat purje kui vees surfates.