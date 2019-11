Viirelaiu paadiõnnetuse asjus pole menetlusi algatatud

Kui paat murdlainetuses kummuli läks, sattusid paadijuht ja reisijad kaldast sajakonna meetri kaugusel 9-kraadisesse merevette. Õnnetuskohas oli vesi üle pea, kuid 30-50 meetrit kalda pool said merehädalised jalad põhja ja sumasid saarele. Õnnetust kaldalt pealt näinud saarekülastajad teavitasid koheselt häirekeskust ning Merevalvekeskus käivitas päästeoperatsiooni. Vette sattunud suutsid siiski enne abijõudude saabumist iseseisvalt ning paadikapteni abiga kaldale jõuda.

Inimesed olid vees 10-20 minutit ning mõnel neist tekkisid hüpotermia tundemärgid. Kannatanud said saarel kohe esmaabi ning pisut rohkem kui tunni pärast kopteriga Viirelaiule saabunud meedikud ei pidanud kellegi haiglasse toimetamist vajalikuks.

Eelmisel reedel kohtusid politseinikud paadi kapteniga ning vestlesid temaga mereohutusest ning sellest, kuidas edaspidi turvalisust paremini tagada. Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar kinnitas, et selles asjas menetlust algatatud ei ole. Veeteede ameti kommunikatsioonijuht Madle Puusepp ütles, et sündmuse kohta pole alustatud ka ohutusjuurdlust, mis tuleb väikelaevadega juhtunud mereõnnetuste puhul läbi viia, kui avariis on inimohvreid.