Poola näitas Venemaale hambaid: Nord Stream 2 projekti liige sai suure trahvi

Trahv määrati, sest Engie Energy on korduvalt ja ilma igasuguse õigusliku aluseta keeldunud jagamast konkurentsijuurdlusele teavet gaasitoru rahastuse kohta, teatas konkurentsiamet UOKiK.

«Teave on vajalik käimasoleva konkurentsijuurdluse jaoks, kus me uurime, kas Engie Energy ja veel viis firmat lõid ühisprojekti meie nõusolekuta,» ütles UOKiK-i juht Marek Niechcial.

Engie on osa Nord Stream 2 konsortsiumist, kuhu kuuluvad ka Vene gaasihiid Gazprom ja OMV, Shell, Uniper ja Wintershal.

UOKiK hoiatas 2016. aastal, et kui Nord Stream 2 ehitatakse, võib see nõrgestada konkurentsi. Ametkond ei andnud konsortsiumile tegevusluba ja läinud aastal alustas konkurentsijuurdlust.

Poola, Ukraina, Baltimaad ja USA on gaasitoru rajamisele raevukalt vastu ja leiavad, et see suurendaks Euroopa sõltuvust Vene gaasist ja seekaudu ka Moskva poliitilist mõjuvõimu.