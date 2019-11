Maailma vanima panga skandaal saatis pankurid aastateks vangi

2008-2012. aastail aset leidnud pettuses kasutati Monte dei Paschi kahjumi varjamiseks keerukaid tuletisväärtpaberite lepingud. 2017. aastal oli Itaalia riik sunnitud päästma panka ning omandama 70% suuruse osaluse, et panga omakapital ei langeks alla kriitilise piiri ning kuna hoiustajad põgenesid pangast.

Süüdi mõistetud pankurid peavad karistuseks veetma vanglas vastavalt kolm kuni seitse aastat. Lisaks peavad nii Nomura kui Deutsche Bank maksma 160 miljonit eurot kahe peale. Mõlemad pangad teatasid, et on otsuses pettunud ning vaatavad peale, kas on põhjust otsust edasi kaevata.