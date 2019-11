Isamaa: anname inimestele õiguse olla enda raha peremees

Isamaa volikogu esimehe Sven Sesteri sõnul on Isamaa majanduspoliitikat alati iseloomustanud sõnad konkurents ja vabadus. «Me usume, et Eesti inimeste heaolu sõltub ennekõike nende endi panusest ja pingutusest ning võimalikult vähesest riigi sekkumisest. Nendest põhimõtetest lähtub ka plaanitav pensionireform, mis annab inimestele vabaduse oma säästude üle ise otsustada,» ütles Sester.

«Isamaa volikogu tunnustab koalitsioonipartnereid ja valitsust, et nad toetavad II pensionisamba vabatahtlikuks muutmist. Pensionireform suurendab inimeste vastutust ja võimalusi oma vanaduspõlve kindlustamiseks. Pärast muudatuste jõustumist saab igaüks ise otsustada, kas koguda ja investeerida iseseisvalt või jätkata kogumist teises pensionisambas.

Kõik arenenud riigid, olenemata sellest, millise pensionisüsteemi kasuks nad on otsustanud, seisavad silmitsi samasuguse väljakutsega. Nende riikide demograafiline olukord – vähenev ja vananev rahvastik tähendab, et inimeste vanaduspõlve kindlustamiseks tuleb leida paindlikud võimalused ja vahendid.

Väitluses Eesti pensionsüsteemi üle ei ole vaidlust küsimuses, kas inimesel on õigus kasutada kogumispensionit vanaduspõlve kindlustamiseks. See õigus on olemas kõigil. Probleem on selles, et tänase sundusliku süsteemiga oleme me muutnud õiguse kohustuseks, mis võtab inimeselt võimaluse oma raha kasutamise üle ise otsustada. Sunduslik kogumispension vähendab inimeste vastutust ja arusaama raha kogumise tähtsusest. Tekib illusioon, et inimene ei pea tuleviku kindlustamiseks midagi tegema ja riik lahendab kõik mured.

Kaasaegses ühiskonnas ei saa kõigile peale suruda ühesugust lahendust. Võimalikke viise vanaduspõlve kindlustamiseks on täpselt nii palju kui on inimesi. Eesti inimeste valikute kogusumma, olgu selleks siis investeering perekonda, haridusse, kinnisvarasse või pensionifondi, on see, mis aitab tagada Eesti inimeste heaolu pensionieas. See on peamine põhjus, miks iga inimene peaks olema enda kogutud raha peremees.

Sellest tulenevalt tunnustab Isamaa volikogu koalitsioonipartnereid ja valitsust teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise toetamise eest. Teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine on ainuvõimalik viis, kuidas anda inimestele tagasi vabadus ja kohustus oma vanaduspõlve kindlustamiseks.»