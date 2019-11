Leedul jääb varimajanduse tõttu aastas saamata umbes miljard eurot

Simonaitytė sõnutsi kasutatakse Leedus varimajandusega võitlemiseks 36 meedet, Lätis on aga neid 35, Poolas 20, Eestis ja Tšehhis 13 ning Rootsis kaheksa.

Audiitori sõnutsi näitavad Sprinteri küsitluse ja Euroopa Komisjoni andmed, et Leedus on varimajanduse osakaal pea kolmandiku võrra suurem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Mullu jõudis see Leedus 24 protsendini SKT-st.