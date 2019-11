Taavi Aas soosib panga ideed: pensionisammast võiks kasutada laenu taotlemiseks

«Palume kaaluda teist pensionisammast omavatel inimestel võimalust kasutada oma pensionifondi tagatisena finantsasutusest laenu või liisingu taotlemisel,» kirjutas Aas vastuses rahandusministrile. «Leiame, et paralleelselt eelnõuga võiks riik panustada säästmise propageerimisse ja finantskirjaoskuse tõstmisse, kuna mitmed hiljutised uuringud näitavad, et inimestel puudub piisav kogemus iseseisval investeerimisel,» märkis minister.

Aasa sõnul on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile oluline, et jätkuks investeeringud era- ja riskikapitali fondidesse, et tagada Eesti ettevõtete areng. «Kohalikud pensionifondid on viimaste aastatega investeerinud Eesti majandusse ligi pool miljardit eurot. Seega on kohaliku kapitalituru arengu jätk majanduskasvu seisukohalt väga oluline, et jätkuksid investeeringud pikaajalistesse projektidesse, sealhulgas taristusse, alustavasse ettevõtlusesse, kinnisvarasse jne,» lisas ta.