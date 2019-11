Arumäe huvide konflikti tõi Pärnumaa pere europettuse kahtlustus

Maaeluminister Mart Järviku nõuniku Urmas Arumäe advokaadibüroo Arumäe & Sipari advokaat Ilja Sipari esindas Vändra kandis tegutseva Soosaare perele kuuluvat kaheksat juriidilist isikut vaidluses PRIAga.

Osaühingud Jõemaa, Bioheat, Frenord, Tammekäära, Lüüste Agro, Viljamaa, Loodusveis ning mittetulundusühing Raja Maaparandusühistu kuuluvad seitsmele Soosaare perekonna liikmele ja on PRIAlt saanud investeeringutoetuseid kokku üle 1,1 miljoni euro.

Soosaar: see on poliitiline vaidlus

Ettevõtte Frenord OÜ omanik Jaak Soosaar ütles, et Urmas Arumäe on tema kui eraisiku kaitsja. «PRIA väidab, et me ei oleks pidanud toetust saama. Kuna täna ei ole ühtegi süüdistust esitatud, siis ma ei oska kommenteerida. Ma ei oska öelda, milles mind süüdistatakse. Kahtlustus esitati ju poolteist kuni kaks aastat tagasi,» ütles Soosaar. Ta lisas, et tema projektide toetussumma on selles vaidluses 100 000 eurot.

100 000 eurot sai Soosaar oma sõnul maaparandustoetusena. «Põllumajandusamet ja PRIA on kinnitanud, et raha kasutati sihtotstarbeliselt. Täna öeldakse, et me ei oleks tohtinud seda saada,» ütles Soosaar.

«PRIA tänase seisukoha järgi oleme me seotud omavahel. Kui pereliikmetena oleme omavahel seotud, siis seda on väga raske teistpidi pöörata, et kui sa oled perekond, siis sa pole omavahel seotud. Nemad ütlevad, et me oleks tohtinud toetust saada ainult kahe ettevõttega,» selgitas Soosaar.

«Nemad ütlevad, et me oleks tohtinud toetust saada ainult kahe ettevõttega.»

Ta lisas, et tema arvates on asi täna poliitiline. «Prokuratuur ei ole meile süüdistust esitanud. Täna spekuleerida on ennatlik,» lisas ta. Samas lisas Soosaar, et PRIA-s on vajaks asju parandada. «PRIA toetuse andmise punktid on kaheti mõistetavad ja seda tulekski parandada,» lisas ta.

Tiit Soosaar ütles, et Mart Järviku nõunik Urmas Arumäe teda ei esinda. «Ei, ma olen ikka tema käes õigusabi ja nõu saanud, aga see põletav teema, selles ta mind ei esinda,» ütles Soosaar.

See võib tähendada, et Arumäe advokaadibüroo esindas teda tagasinõude vaidluses, kuid mitte kriminaalasjas. Milles teda täpselt kahtlustatakse, ei soovinud Soosaar avaldada.

«Kuna mulle ei ole süüdistust esitatud, siis ma ei ole sellel teemal ühelegi ajakirjanikule kommentaare andnud ega annan teile ka. Ma loen ajakirjandust ja ma näen, mis toimub, aga Urmas Arumäe ei ole minu kaitsja ja tema büroo ei ole minu kaitsja,» ütles Soosaar.

Seitsme Soosaare pereliikme kaheksa ettevõtet said toetust

2009. aastal asutatud Jõemaa OÜ kuulub Kristina Soosaarele. Ettevõte pole eelmise aasta majandusaasta aruannet esitanud, kuid 2017. aastal oli Jõemaa müügitulu 26 785 eurot ning ettevõte lõpetas 28 330- euroses kahjumis.

Bioheat OÜ kuulub Ivo ja Tiit Soosaarele ning tegeleb teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatusega ja õlitaimeseemnete kasvatusega. Ettevõte müügitulu oli mullu pea 93 000 eurot ning kasum ligikaudu 60 000 eurot. Ivole ja Tiidule kuulub ka Viljamaa OÜ, mille müügitulu oli eelmisel aastal ligi 17 500 eurot ning kasum pea 250 000 eurot.

Ivo Soosaarele kuulub veel lisaks Loodusveis OÜ, mis asutati aastal 2007. Mullu oli ettevõtte müügitulu ligi 130 000 eurot ning kasum veidi üle 90 000 euro.

Raja Maaparandusühistu juhatuse ainus liige on Tiina Soosaare ning ühistu pole esitanud eelmise aasta majandusaasta aruannet.

Samuti teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus ja õlitaimeseemnete kasvatusega tegelev Frenord OÜ kuulub Jaak Soosaarele. Ettevõte teenis mullu ligi 100 000-eurose müügitulu juures 251 eurot kasumit. 2017. aastal oli müügitulu pea 150 000 eurot ja kasum ligi 45 000 eurot.

Taimekasvatusega tegelev Tammekäära OÜ kuulub Rein Soosaarele ning ettevõte teenis mullu 65 000 euro suuruse müügitulu juures 126 713 euro suuruse kasumi.

Lüüste Agro kuulub Jaan Soosaarele. Ettevõtte müügitulu oli 2018. aastal ligi 72 000 eurot ning kasum pea 27 000 eurot.

Prokuratuur asus kolmapäeval uurima, kas kevadel maaeluminister Mart Järviku (EKRE) õigusnõunikuks asunud Urmas Arumäe on piltlikult öeldes kahel toolil korraga istudes seadust rikkunud. Nimelt on põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) seisukohal, et minister Järviku õigusnõunik Urmas Arumäe takistab neil menetlemast ettevõtteid, keda ta varem advokaadina esindas.