Maksunõustaja: valitsuse pensioniplaan toob tulu eelkõige riigikassale

Pensionireformi pooldajad on põhjendanud plaani muuta teine sammas vabatahtlikuks, kuna see võimaldab pensionikogujatel oma raha fondidest kätte saada ja seda ise oma äranägemise järgi kulutada või investeerida. Maksunõustajana, kelle igapäevaseks tööks on oma klientidele soovitada kõige mõistlikumaid viise tulude ja kulude planeerimiseks, pean nentima, et maksude aspektist võidab selle reformiga ainult riik ja kaotab tulevane pensionär ehk kõik kodanikud.

Pensionikoguja kaotab tulumaksu ennetähtaegselt pensionifondist väljavõetud rahalt, mis omakorda kasvatab korraks hüppeliselt riigi tulumaksulaekumisi. Tuleb ka arvestada, et isikute maksuvaba tulu on seotud täna astmetega ja igasugune raha väljavõtmine fondist võib kaasa tuua maksuvaba tulu kasutamise õiguse vähenemise või üldse õiguse kadumise maksuvabale tulule.

Maksukaotusi leevendava lahendusena lubab pensionireformi eelnõu luua inimestel pensioni investeerimiskonto ja investeerida 6% palgast maksuvabalt oma äranägemise järgi. See on esmapilgul hea alternatiiv senistele fondidele koos riigipoolse võimendusega, kuid siiski ei tähenda see, et investeeringutest teenitud dividend või kasum oleks maksuvaba. Samuti on täna raske prognoosida, kuidas selline investeerimiskonto tegelikkuses ellu rakendub ja kui populaarseks see osutub.