Tarmo Tamm: ma poleks mitte mingil juhul Arumäed nõunikuks võtnud

Tarmo Tamm ütles, et isiklikult ta Urmas Arumäega kokku ei puutunud, aga kirjavahetust Arumäe advokaadibüroo ja ministeeriumi vahel oli palju. «Kui uus minister tööle asus, siis ma teavitasin ka teda, et see büroo on esindanud kedagi teist PRIA vastu,» ütles ta. «Minister ütles, et võttis selle teada ja mingit huvide konflikti ei ole,» lisas Tamm.

Küsimusele, kas tema hinnangul on tegemist huvide konfliktiga, vastas Tamm, et kui ühel päeval esindab advokaadibüroo eraettevõtet riigi vastu ja järgmisel päeval on sama büroo riigi palgal, siis päris normaalne see ei ole. Küsimusele, kas ta oleks Arumäed nõunikuks võtnud, vastas Tamm, et mitte mingil juhul. «Kumba siis advokaadibüroo esindab: eraettevõtjat või riiki? Üle öö ei saa need asjad muutuda,» ütles Tamm.