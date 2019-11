Eesti Energia: juhid ei värba sõpru või sugulasi

«Üks Eesti Energia eetikakoodeksi põhipunkt on see, et tuleb hoiduda sellistest suhetest avalikkuse, klientide, partnerite, konkurentide ja kaastöötajatega, mida võidakse mõista meie erapooletuse mõjutamisena. Samuti on koodeksis rõhutatud, et lähedaste suhete tekkimisel teiste inimestega peame silmas pidama seda, et see ei mõjutaks meie sõltumatust ametikohustuste täitmisel ega tekitaks huvide konflikte. Vastasel korral tuleb olukord lahendada tööd ümber korraldades,» selgitas Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts.