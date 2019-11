Tuhast tõusnud riigifirma jätkab kasumi kasvatamist

«On hea meel tõdeda, et jaksame veelgi kasvada ning meie kasumlikkus on jõudsalt paranenud. Hetkel on kaubavedu Eestis probleemne ning seetõttu näeb meie strateegia ette kasumlikku kasvu eksportturgudel,» sõnas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu.

Toomsalu sõnul on murettekitav raudteeinfrastruktuuri pidev kasutustasu kasv. «See on meie suurim kuluartikkel ning väga tihedas konkurentsis mõjub pikas perspektiivis kogu Eesti transiidile pärssivalt.»

Aastavõrdluses on langenud kaubaveomaht. Operail vedas üheksa kuuga 9,9 miljonit tonni kaupu, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1 protsendi võrra vähem.

Operaili juht peab väga oluliseks raudteeohutust ning paneb inimestele südamele, et raudteed ületades tuleb alati veenduda, et rongi ei tule. «Viimasel ajal toimub kahjuks liiga palju õnnetusi, kus ühes osapooleks on rong. Raudteel valitsevaid ohte tuleb endale teadvustada ning enne raudteel liikumist veenduda, et seda tehakse õiges kohas ja ohutult,» ütles Toomsalu.