Coop Pank esitas taotluse börsile minna

Börs annab oma noteerimis- ja järelevalvekomisjoni otsustest eraldi teada.

Coop Pank teatas juunis, et plaanib kapitali kaasamiseks minna orienteeruvalt poole aasta jooksul börsile. Panga strateegiliseks omanikuks jääb ka peale kavandatavat IPOt Coop Eesti, kelle osalus pangas on ligikaudu 60 protsenti. «Osa tänaseid finantsinvestoreid, kellele kuulub 33,6 protsenti pangast, nende seas Inbank, on oma osalust müümas. Need investorid on algusest peale määratlenud end finantsinvestoritena ning pidanud investeeringu pikkuseks 2–3 aastat,» ütles Coopi panga nõukogu esimees Jaanus Vihand toona.

Coop Panga juht Margus Rink lisas juunis, et IPO-l kaasatavat täiendavat raha on mõeldud ärimahu kasvatamiseks. «Näeme, et meie lähiaja suurim väljakutse on tegevusmahtude kasvatamine. Pangandus on mastaabiäri – sa pead vastama kõigile regulatsioonidele ja sul peavad olema olemas kõik tooted. Tulud kasvavad meil praegu 40 protsenti ja kulud 30 protsenti. Meil on vaja saada kasvama laenuportfell. Näeme, et lähiaastatel saab teha kasvuhüppe ning majanduskeskkond on selleks soodne,» ütles ta. Lisaks soovitakse suurendada portfelli ärikliendi segmendis ning suurlinnades.