Kahjumis börsifirma juht: oleme tõsiselt läbi kukkunud

Sild ütles börsiteate vahendusel, et Sofias asuva Iztok Parkside'i arendusega on Arco Vara jätkuvalt läbi kukkunud ning ametivõimude poolt lõpplahenduse leidmine tänavaaluste maade võõrandamiseks on muutunud pealtnäha lõputuks.

Nimelt ootab jätkuvalt lahendust juurdepääsutee lõigu probleem.

«Lõpplahendust ei ole me veel saavutanud. Sellega seonduv ebakindlus projekti ajakava planeerimisel ning kahju omakapitali tootlusele ja rahavoogudele ei ole praeguseks enam proportsionaalne lõppkasumi suurusega, mida me siiski loodame saavutada, lisas Sild.

Arco Vara juhi sõnul on samuti ilmne, et iga lubadus, mille juhatus aktsionäridele ajakava osas annaks, ei ole nendel asjaoludel usaldusväärne. «Me anname endast parima, kuni see on lahendatud,» ütles Sild.

Kolmandas kvartalis kukkus Arco Vara käive 62 protsenti 476 000 eurole, möödunud aasta 42 000 euro suurune puhaskasum asendus 174 000-eurose kahjumiga.

Arco Vara üheksa kuu müügitulu vähenes 27 protsenti 2,2 miljonile eurole, puhaskahjum süvenes 27 protsenti 460 000 eurole.

Käimasoleva kvartali osas märkis juht, et Kodulahe arendus päästab Arco Vara aasta. «Kodulahe teise etapi üleandmine klientidele on alanud ning me võime oodata aasta lõpuks kasumlikku neljandat kvartalit. Samuti on grupp üle vaatamas oma kulubaasi, kavatsusega kärpida kulusid veel 10 protsendi võrra aasta baasil,» lisas Sild.