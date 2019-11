Tuuleparkidele tehakse tee vabaks: riik ostab uue radari

Hetkel on Kirde-Eestis kehtestatud tuulikute suhtes kõrguspiirangud, sest kõrged tuulikud häirivad riigikaitseks kasutatavate seadmete toimimist. Valitsus otsustas tänasel kabinetiistungil, et riigikaitse ja kliima eesmärkide saavutamine ei tohi üksteist takistada, vaid on vajalik teha lisainvesteeringuid mõlema eesmärgi täitmise tagamiseks.