Kiik: teisest sambast võiks saada välja võtta kuni kolmandiku

«Alternatiivina võiks kaaluda regulatsiooni, mille kohaselt saavad inimesed esitada avalduse kogutud vara täies ulatuses (2% + 4%) väljamaksmiseks 10 aastat enne pensioniiga. Sarnast põhimõtet rakendas kogumispensioni reformi aruteludes eeskujuks toodud Ühendkuningriik, kus kogumispensioni väljamaksed on võimalikud alates 55. eluaastast,» märkis Kiik.

Enne teisest sambast lahkumise avalduse esitamist võiks inimene saada nõustamist ja peaks saama infot, milline on tema eeldatav tulevane vanaduspension teise sambaga ja ilma, näiteks lihtsalt kasutatava kalkulaatori abil.

«Peame oluliseks, et teisest sambast lahkumise avaldust esitades teaks inimene, kui suur on tema tulumaksukohustus ning maksta oleva fonditasu suurus, samuti peaks olema ära näidatud, millal on inimesel taas võimalik teise sambaga liituda,» märkis Kiik ettepanekus.