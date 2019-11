Eesti ja Läti kavandavad ühist parvlaevaliini

«See tähendab, et mitteformaalne ekspertrühm hakkab tegema ettevalmistusi parvlaevaliini avamiseks. Kohtumisel osalenud Saaremaa vallavalitsuse esindaja kinnitas, et nende vallal on jätkuvalt huvi laevaliini loomiseks ja lähiajal on neil valmimas täpsem tegevuskava,» ütles riigihalduse minister Jaak Aab BNS-ile.