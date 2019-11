Südalinna räämas väljaku lahendus peitub maa all

Paljud pealinlased on ilmselt märganud, et Gonsiori, Maneeži ja Reimani tänava ristumiskohas asuvast avalikust väljakust on suur osa aedadega kinni pandud. Nimelt asus kinnisvarafirma Endover ehitama vanast Eesti Kunstiakadeemia ühiselamust luksuslikku Ambassadori residentsi, mille elanikele lubatakse miljonivaatega kortereid.

Visandite järgi peaks renoveeritud kortermaja ette tulema aedade, hekkide, pinkide ja purskkaevuga park. Kui suur ja missugune see täpselt tuleb, on Endoveri tegevjuhi Robert Laudi sõnul praegu veel lahtine. «Ütleme nii, et tänane visand on rohkem nagu visioon,» ütles ta.

Üks variant on ehitada uue kortermaja ette selline hoov. FOTO: Endover

Hoopis suurem küsimus on aga see, mis saab ülejäänud Kompassi väljakust. Linnavalitsus ja Endover on selle üle juba enam kui aasta juurelnud. Mullu sügisel tuli kinnisvarafirma välja kolossaalse plaaniga ehitada väljakule 13-korruseline ja 45-meetrine klaasist kõrghoone. Linnaisad tõmbasid sellele aga kiiresti pidurit, öeldes, et plats peab jääma avalikuks linnaväljakuks, kuhu kõrghoonete püstitamine pole arhitektuuriliselt kaugeltki teretulnud.

Eeskujuks Tammsaare park

Nüüdseks on kokku lepitud, et Kompassi alla tuleb maa-alune parkla. Robert Laud ütles, et tõenäoliselt annavad nad detailplaneeringu algatamise taotluse sisse õige pea. «Kas see on -1 või -2 korrust, pole veel päris selge, kuid parkla on asi, mis nii meile kui linnale sobib,» rääkis Laud.

Endover arendab ja ehitab parkla, mis siis edaspidi operaatori kätte antakse. Tasulist parklat saavad kasutada kõik linnakodanikud. «Loomulikult saavad sinna parkida ka Ambassadori residentsi elanikud, ehkki neile on ka oma parkimine ette nähtud,» selgitas Laud. Ambassadori tulevastele elanikele ehitatakse maa alla parkla.

Mis saab aga platsi maapealsest osast? Üks variant oleks väljakule ehitada ühekorruseline paviljoni tüüpi rajatis, kuhu jõuavad parklast trepid või eskalaatorid. «See on ainuke maapealne ehitis, mis võimaliku variandina on jutuks tulnud. See tähendab kioskit või kohvikut, aga see peaks olema heas arhitektuurses võtmes,» selgitas Laud.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov ütles, et Kompassi maapealne osa võiks avalikku ruumi rikastada. «Miks mitte ehitada sinna kohvikuala, mis annaks haljasalale juurde. Umbes nagu Tammsaare pargis,» kirjeldas Novikov. «Me pole arendajaga veel kuldset keskteed leidnud, kuid liigume selle poole,» lisas abimeer.