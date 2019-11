Uberi väärtusest kadus ööpäevaga kahe Bolti jagu

Uberi aktsia hind kukkus eile 3,85 protsenti ajaloo madalaima tasemeni dollarini 25,88 dollarini. Võrreldes IPO hinnaga, mis oli 45 dollarit, on aktsia kaotanud 43 protsenti. Ehkki aktsiate hinnalangus pärast müügikeelu lõppu on üsna tavaline, on turuväärtuses kahanemine 24 tunniga kahe miljardi dollari haihtumine üsna erandlik.