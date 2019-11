Eesti ehitushiiu ootamatu kukkumine

Samas on tema sõnul käesoleval aastal juhtkonna ootustele alla jäänud insenerehituse valdkond. «Oleme võtnud selgema suuna keskenduda korterite arendamisele ning ehituse peatöövõtu teenuse osutamisele projektides, kus kontserni tütarettevõtetel on konkurentsi­eeliseid, näiteks insener­tehnilise oskusteabe, ehitus- ja finants­võimekuse või pika­ajaliste koostöö­suhete näol. Samuti on kontserni fookuses jätkuvalt era- ja avaliku sektori koostööprojektid (PPP), kus seni on kõige suurem turuaktiivsus olnud Leedus,» selgitas ta.