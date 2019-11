Reisilaev sõitis Stockholmi ligidal karile

Rootsi päästeameti teatel tabas Princess Anastasiat elektrikatkestus, alus kaldus Lidingö juures kursilt kõrvale ning sõitis karile. Laevale on saadetud päästjad ning politseinikud.

Ametnike sõnul on olukord kohapeal rahulik. Laeva pardal on üle 1000 reisija, praegu käib päästeoperatsioon. Puksiir tõmbas reisilaeva karilt lahti ning see veetakse Stockholmi tagasi. Tuukrid uurivad laeva põhja, kuid teadaolevalt ei ole leket avastatud.